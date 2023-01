Daniella Álvarez reveló que padece dos enfermedades, ¿cuáles son?

“Esta mancha negra que tengo encima de mis labios me la hice de la manera más tonta posible, un me fui a hacer el hilo y al otro día me fui para la playa, sol, brisa, mar, obvio la piel estaba muy sensible al quemarse y me salieron esos negritos”, explicó.

Además, aprovechó para mostrar otra mancha que tiene en uno de sus ojos, afirmando que esta era producto de la enfermedad llamada vitíligo, la cual causa la pérdida del color de la piel en manchas. (Las fotos de Daniella Álvarez que confirmarían su embarazo)

“Si se dan cuenta yo tengo un vitíligo en mi ojo derecho desde hace muchísimos años que no eran tan grande, pero por el estrés se ha ido agrandando”, comentó.

Pero eso no es todo, pues ella también contó que la mancha de vitíligo le sirvió para descubrir que sufría de hipotiroidismo, el cual descubrió luego de practicarse varios exámenes.

“La mancha me salió hace 10 o11 años atrás, no sabía que tenía tiroides (hipotiroidismo) y como efecto secundario me salió esa mancha y fue lo que me avisó que algo estaba mal en mi cuerpo, pero ya la tenía regulada. Aquí estamos perfectamente imperfectas”, puntualizó.