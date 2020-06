Daniella Álvarez se prepara para recuperar movilidad de su pierna

Desde el pasado viernes, Daniella Álvarez no ha dejado de sonar en redes sociales. La exreina, quien ha demostrado ser una mujer llena de fortaleza y fe en Dios, fue sometida a un procedimiento en el que le amputaron parte de su pierna izquierda, debido a una isquemia en esa extremidad. (Lea: “Amo mi cuerpo igual que antes”: Daniella Álvarez tras amputación de su pie)

Nuevamente volvió a agradecer a todos los que la han apoyado y mencionó que no ha llorado porque cree que tiene todo al estar en este mundo.

“Con mis dos hombres favoritos en el mundo que me ayudan a recuperarme día a día con su amor y compañía @rickialvarezv @alvarezcamera !!! Faltó mi @lenard.vanderaa. Aquí voy mi gente linda, mi tercer día de recuperación, no he llorado ni un segundo (creo que solo una vez y fue por el dolor tras la cirugía ) yo estoy feliz de estar en este mundo para disfrutar de la vida y de ustedes”, fue el mensaje que escribió Álvarez en el pie de foto de las imágenes junto a su hermano y su padre en el hospital.

Este martes, a través de la F.M, se conoció que la hermosa barranquillera salió de la clínica para seguir su recuperación en casa y ahora, según El Tiempo, la exreina deberá comenzar desde ya su proceso de fisioterapia para mantener la posición correcta de la extremidad, evitar las retracciones en flexión (deformidades de la cadera y la rodilla) y consecuentemente se debe mantener la estructura muscular, no solo de la pierna afectada sino del torso, los brazos y las extremidades superiores.

La idea es que el cuerpo se adecue a su nueva condición y prepararlo para la adaptación de una prótesis.

Lo cierto, es que Daniella le sigue dando al mundo entero una lección de vida y fe. La también modelo recibe todos los días el cariño de sus seguidores que esperan pronto volverla a ver bailando lo que más le gusta: la champeta.