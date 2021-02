Daniella Álvarez sorprende trotando sola por primera vez

La recuperación de Daniella Álvarez no deja de sorprender a sus seguidores.

Este fin de semana la expresentadora demostró una vez más que no existen las limitaciones y compartió un video donde aparece trotando por primera vez sin ayuda, desde que le amputaron parte de su pierna izquierda en julio pasado.

“Contra todo pronóstico pude trotar! Mis fisios y técnicos de prótesis nunca me dijeron que no lo lograría, pero tampoco me dieron esperanzas porque no sabían cómo se comportaría mi pie derecho pues no ayudaría en mi propulsión. Yo nunca lo dudé, en mi cabeza solo existe el yo puedo”, así comenzó el mensaje con el que acompañó la publicación Daniella.

Agregó que necesitó pasar por cuatro clases para poder lograr esta meta, que finalmente la llevó a trotar 30 metros sin ayuda. “Fueron 4 clases para llegar a esto y sinceramente creo que alcanzo a trotar 30 metros y debo parar a respirar, a descansar el muñón y la cadera que no están adaptados todavía al #blade”.