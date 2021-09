Daniella Álvarez y la noticia sobre su salud que alegró a sus fans

Por estos días Daniella Álvarez no solo celebra la llegada de Daniel Arenas a su vida, sino también se sumó el hecho de que al fin puede mover su pie derecho.

Con un emotivo video, la exreina compartió la feliz noticia de que, pese a que los médicos le habían dicho que no iba a poder moverlo, ella con sus terapias, buena actitud y disciplina lo logró.

“Que ganas de compartir estos momentos con ustedes. El año pasado les conté que según mis exámenes médicos no había actividad neurológica y que no podría volver a mover mi pie. Aun así, decidí continuar con mis terapias sin importar el pronóstico, porque para mí solo Dios y mi voluntad de avanzar podrían determinar el resultado. Así que no ha habido un día en que no haga algo por mi pie. Gracias @benying.szetu porque han sido tus terapias las que me han llevado a conseguirlo, porque nunca perdiste la esperanza, aun cuando nada se movía”, comenzó diciendo Daniella en el post que hizo en Instagram.