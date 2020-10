Danna García reveló que fue acosada por director de Hollywood

“En Los Ángeles sí me acosaron. Un director me dijo: ‘Necesitas ser más sensual, necesitas mostrar más sensualidad cuando nos visites a nosotros’. O sea, no era actuando que necesitaba yo explotar más eso”, recordó Danna.

Agregó que “esa misma persona, me acuerdo que me invitó a una cena con un actor y yo estaba fascinada. Después de la cena me dice que subiera a su casa y yo le dije: ‘No, yo me tengo que ir, yo tengo clases mañana en la escuela de actuación‘”.

Pese a que García se negó a la propuesta del director, este la puso contra la pared, la besó a la fuerza y la intentó desvestir, sin embargo, ella pudo escaparse del acosador y el caso no pasó a mayores.

La actriz, que no reveló el nombre del famoso, afirma que este tipo de situaciones nunca las ha vivido en Latinoamérica y que no denunció por recomendación de su mánager que en ese momento le dijo que: “De eso no se habla, ‘next’. ¿Te pasó algo? ¿Hay que ir a la Policía? ‘Next’”.

Actualmente, los colombianos están volviendo a ver a Danna en la exitosa producción ‘Pasión de gavilanes’ y en ‘Bella calamidades’, novela mexicana protagonizada por la actriz y que también está dando de qué hablar entre los televidentes. (Lea aquí: Danna García: “Ha sido duro vivir con las secuelas del virus”)

La actriz reside en Miami con su familia y hace poco fue tendencia tras contar cómo fue vivir con el coronavirus tanto tiempo, del cual aún le quedan secuelas.