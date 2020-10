Danna Paola, Luisa Sonza y Aitana presentan “Friend de semana”

Tres países unidos presentando a las súper estrellas de México, Brasil y España. “Friend de Semana” llega este viernes a cada rincón del mundo, logrando fusionar tres culturas en un nuevo himno musical.

Danna Paola, Luisa Sonza y Aitana sorprenden a los fans con un nuevo éxito, que sin duda alguna pondrá a todos a bailar y disfrutar al ritmo de la música. “Friend de Semana” será el nuevo himno internacional que marcará la carrera musical de cada artista.

A pocas horas del lanzamiento del teaser del video oficial, “Friend de semana is coming”, frase que acompañó las publicaciones de los fans en las redes sociales, se volvió viral en 22 países en Twitter, mientras que el video teaser ingresó en el Top 10 de tendencias de video a nivel global en YouTube.

Danna Paola, una de las estrellas más fulgurantes del universo artístico mexicano habla de esta especial unión. “Este especial año de pandemia me ha reconectado con la música y con mi trabajo, he logrado grandes cosas, pero sobre todo me ha enseñado a disfrutar de las personas, por eso esta unión es maravillosa para mí”.

El increíble video grabado en México y España, presenta a las 3 artistas interpretando diferentes personajes que han causado furor en los fans alrededor del mundo. Una escuela, una directora, un salón de química, clase de deportes y más elementos, han hecho de este video una tendencia viral que los fans han querido compartir a través de redes sociales.

No les pierdas la pista a estas 3 grandes estrellas que fusionan su talento en este nuevo hit “Friend de Semana”.