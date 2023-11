Danna Paola se libera y revela su lado más íntimo

La estrella internacional Danna Paola, estrenó su nuevo sencillo “Aún te quiero”, transmitiendo emociones intensas en su tema más vulnerable y ofreciendo a sus fans su canción más emotiva hasta ahora. El excepcional registro vocal de la mexicana y sus letras conmovedoras brillan en este poderoso himno.

En una emocionante balada de liberación, Danna cuenta cómo se libera de los lazos de una relación tóxica y descubre una nueva fuerza cuando los ecos de un amor que tomó un mal camino destrozan su fe en el amor. Escrito por Elena Rose, los oyentes emprenden un viaje emocional a través de la dolorosa comprensión de las consecuencias de una relación tóxica, de cualquier tipo y que no se limita a lo romántico: “Si no creo en el amor, no es porque quise”.