David Bisbal interpretará canción de créditos finales de Frozen 2

Con motivo del próximo estreno de Frozen 2, David Bisbal interpretará el tema “Mucho más allá”, que estará en los créditos finales de la película para España y Latinoamérica. El tema es la versión en español de la canción original “Into The Unknown”, interpretada por la banda Panic! At the Disco en Estados Unidos.

La canción “Mucho más allá” ha supuesto para David Bisbal un nuevo reto profesional ya que pocos artistas en el mundo pueden llegar a cubrir toda la diversidad de notas que tiene esta canción. “Es un proyecto que ha venido como una gran sorpresa a mi vida y a mi carrera”, comentó Bisbal.

Agregó que “Estaré eternamente agradecido de que me hayan invitado a participar en una película tan icónica y que ha sido tan importante para muchísimas familias. Estar en un proyecto musical de estas características es un privilegio y un sueño”.

Tanto el videoclip como la canción estarán disponibles desde el 8 de noviembre en todas las plataformas digitales.

“Mucho más allá” de Bisbal también formará parte de la banda sonora original en español de Frozen 2 de Walt Disney Records, que estará disponible a partir del 15 de noviembre en plataformas digitales.

Ganador de 3 Grammy Latino, 3 Billboard Latinos, 3 World Music Award y 2 Premios Ondas, entre los más de 80 galardones nacionales e internacionales que acumula, David Bisbal es reconocido mundialmente por su carrera de más de 18 años en los que ha conseguido 11 Discos de Diamante por las ventas de sus discos y ha vendido más de 5 millones de Tickets en sus más de 1000 conciertos en todo el mundo. Cuenta con más de dos millones de seguidores y más de 6 millones de oyentes al mes en Spotify. En YouTube supera los dos millones de subscriptores y suma 1.4 billones de vistas de sus vídeos. Además, David Bisbal es uno de los artistas españoles con más fans y seguidores en sus redes sociales, en las que alcanza los 20 millones.

Frozen: El reino de hielo (2013) es la película de animación más taquillera de la historia del cine con más de mil doscientos millones de dólares de recaudación. En nuestro país la película superó los 16 millones de euros de recaudación con más de 2 millones de espectadores.

Además, la película ganó 2 Premios de la Academia a Mejor Película de Animación y a Mejor Canción Original por “Let it go” y un Globo de Oro al Mejor Largometraje Animado.

La banda sonora de “Frozen. El reino de hielo”, fue triple disco Platino con más de 3,6 millones de unidades vendidas. “Let It Go”, de “Frozen. El reino del hielo”, ha sido visto más de 670 millones de veces en YouTube.

SINOPSIS:

En 2019, la temperatura se dispara en Arendelle con el regreso a la gran pantalla de Anna, Elsa, Kristoff y Olaf en “Frozen 2” de Walt Disney Animation Studios. Se trata de la esperadísima secuela de “Frozen”, ganadora del Óscar en 2013, que se ha convertido en la película animada de mayor recaudación de todos los tiempos. Kristen Bell, ldina Menzel, Jonathan Graff y Josh Gad retoman sus papeles, y Chris Buck y Jennifer Lee, el equipo de “Frozen”, vuelven a ocupar sus sillas de directores. “Frozen 2” se estrena el 22 de noviembre de 2019 en cines.