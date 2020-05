David Guetta hará segundo concierto para recaudar fondos para la COVID-19

David Guetta será el anfitrión de la fiesta en casa más grande de Nueva York con el segundo evento de caridad transmitido en vivo de la mano con ‘United at Home’.

Después del éxito en su edición Miami, el cuál recaudó más de 750,000 dólares para organizaciones benéficas de ayuda al Covid-19 y atrajo a más de 25 millones de espectadores, David Guetta se presentará nuevamente pero ahora en Nueva York el próximo sábado 30 de mayo para levantar el ánimo y recaudar dinero a beneficio para The Mayor’s Fund to Advance New York City, Feeding America, La Organización Mundial de la Salud y Fondation Hôpitaux de Paris.

La actuación de Guetta será en el lugar más emblemático de la Ciudad de Nueva York, locación que será revelada durante su set. United at Home concebido y coproducido por Charity Guys, tiene como objetivo poner una sonrisa en los rostros de Nueva York y el resto del mundo a través de la música.

La actuación de Guetta comenzará después del ‘aplauso diario’ que hace Nueva York para los trabajadores de primera línea y atención médica a las seis de la tarde hora Colombiana y se podrá ver en vivo a través de las redes oficiales del DJ como Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Twitch, VK y TikTok.

La transmisión contará con apariciones especiales de City First Responders junto con otros invitados especiales sorpresa. Se alienta a los neoyorquinos a unirse a la audiencia global de Guetta y ver esta actuación de una forma segura desde su hogar. Además, este set solo se podrá disfrutar en línea.