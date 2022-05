Davisax y Vittysax presentan ‘Black Roses’, el nuevo concepto del saxofón

“Este tema es un diálogo entre los dos saxofones. No hay una letra, pero no por ello pierde sentido o carece de mensaje. Buscamos llevar al público a una forma distinta de escuchar el sonido que nos caracteriza a ambos”, detalló en entrevista el músico.

Davisax nació en la Habana Cuba, en 1991. Su interés por la música surge a los 10 años cuando comienza a tocar la guitarra, pero el tamaño de sus manos no le permitieron acreditar los exámenes para la escuela de música, por lo que los mismos profesores le recomendaron el saxofón. “Desde ese momento, se creó una simbiosis entre los dos. En ocasiones no se si soy yo el que toca saxophone o el saxophone me toca a mí”, mencionó el músico.

Su pasión por la música lo llevó a participar con artistas de talla internacional como Mon Laferte, Aneiro Taño, Margarita la diosa de la cumbia y Franco De Vita. El músico se dice muy agradecido con México por abrirle las puertas y disfrutar de su música. “Amo México y a su gente. Es un lugar que me ha brindado muchas oportunidades con lo que más me apasiona que es la música. Mi manera de retribuir es continuar haciendo magia a través de cada nota que aparece frente a mí”, concluyó

