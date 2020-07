Dayana Jaimes confirma que dio positivo para Covid-19

A principios de junio, mes pasado, un mensaje escrito en Twitter por la misma Dayana Jaimes alertó a sus fanáticos pues en él revelaba que se había sometido a la prueba para conocer si padecía o no, Covid-19. En aquel entonces toda una ola de críticas fue encima de la viuda de Martín Elías Díaz dado que muchos aseguraban que ella solo quería llamar atención. A uno de los tantos mensajes, Dayana respondió: “Gracias a Dios estoy muy bien de salud. Tampoco he tenido contacto con pacientes positivo. La prueba me la hice porque se me presentó la oportunidad y quise hacerlo. Solo fue por prevención”. (Lea aquí: Dayana Jaimes se practica prueba de Covid-19)