Dayana Jaimes reveló carta que dejó Martín Elías antes de una Navidad

Finalmente, la ‘Monita’ aseguró que así como esa carta, aún conserva muchos recuerdos de Martín como su tesoro más preciado, sobre todo aquellas canciones que no salieron a la luz y que él en algún momento las escribió para ella con anhelo de poder grabarlas, sin embargo, no fue así y esas letras quedaron plasmadas solo en el papel y la mente de la viuda de Díaz. (Dayana Jaimes respondió a críticas por no publicar fotos de Martín Elías)

“Yo amo este tipo de detalles, y cada vez que me regalaba algo así, lo guardaba. Tengo chats, cartas escritas por él, grabaciones, canciones que dejó escritas en agendas, notas de vos”, dijo.

Cabe recordar que han pasado más de cinco años desde que se dio el lamentable accidente en el que murió Martín Elías, uno de los hijos del recordado Diomedes Díaz, que a sus 26 años tenía una carrera artística más que prometedora. Los fanáticos del cantante aún lo recuerdan y no le perdonan a Dayana que tenga nuevo amor. (Dayana Jaimes, viuda de Martín Elias, confirmó que tiene nuevo amor)

Precisamente, a la viuda de Martín constantemente la critican por no hablar del artista ni publicar fotos de él en sus redes, y pese a que ella había optado por quedarse callada, hace algunos meses se pronunció con un contundente mensaje: “La verdad nunca he dejado de subir fotos de Martín”.

“A mí me ha tocado ser fuerte, por muchas situaciones en la vida. Y muchos pensarán que solamente por lo de Martín, y no, han sido muchas cosas. Pero no crean, a veces me derrumbo, me siento muy mal y quiero ‘tirar la toalla’ y digo Dios mío, ya no más”, concluyó.