Dayanara Torres se desnuda para hablar de melanoma

Hace casi dos años, Dayanara Torres inspiró a muchos seguidores a acudir al dermatólogo tras anunciar públicamente que padecía cáncer de piel en estadio III. Ahora, la modelo, actriz y ex Miss Universo puertorriqueña lleva sus esfuerzos más allá como parte de la campaña (hash)GetNaked ((hash)Desnúdate) de la Melanoma Research Foundation (MRF).

“(Estoy) feliz de hacer esta campaña”, dijo Torres en una entrevista reciente con The Associated Press desde su casa en Los Ángeles. “Había muchas cosas que yo no sabía, muchos conceptos erróneos que yo tenía acerca del melanoma, ... y yo dije, `si yo que pensaba que lo sabía todo y no sabía absolutamente nada’... mejor decirlo, que la gente se chequee”.

Según la MRF, la principal organización independiente dedicada a la investigación del melanoma en Estados Unidos, Torres sobrevivió la forma más letal de cáncer de piel. En un comunicado emitido a principios de mes para darle la bienvenida a la campaña, destacó que desde que compartió su diagnóstico en febrero 2019, dermatólogos reportaron un incremento significativo en los exámenes de piel a pacientes hispanos.

Muchos nuevos pacientes mencionaron su historia al momento de hacer una cita, un fenómeno que llamaron “the Dayanara Effect”, o “el efecto Dayanara”.

“Admiramos el compromiso de Dayanara por crear conciencia entre millones de personas en comunidades alrededor del mundo que pensarían que no están en riesgo”, dijo la directora ejecutiva de MRF, Kyleigh LiPira. “Al compartir su historia a través de la campaña (hash)GetNaked ayudará a acabar con el peligroso mito de que el melanoma sólo afecta a personas mayores o de piel clara, cuando la realidad es que no discrimina por edad, raza o género - todo el mundo está en riesgo”.