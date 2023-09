¡De urgencia!: Kourtney Kardashian reveló que fue sometida a cirugía fetal

La mayor del clan Kardashian se casó con el baterista de la banda Blink -182 en un boda inspirada en las tradiciones católicas italianas, al boda no sorprendió a los seguidores de Kourtney, pues había dado varias entrevistas en las que aseguró que su sueño era contraer matrimonio con Travis Barker y sumar a su familia, un nuevo integrante. Aunque, sus hermanas mostraron su preocupación por el deseo de ser madre por cuarta vez, debido a los problemas de fertilidad que había tenido Kim y Khloe. Sin embargo, a sorpresa de todos, el viernes 1 de septiembre, el mundo fue testigo de la abrupta pausa a la gira de la banda Blink-182, a causa de un “asunto familiar urgente”.

La socialité de 44 años decidió romper su silencio, a través de sus redes sociales para dar a conocer las complicaciones que tuvo su embarazo. En una conmovedora publicación de Instagram, compartió una foto de su mano, conectada a un catéter, entrelazada con la de Barker. La fundadora de Poosh no solo expresó su gratitud hacia los médicos que “salvaron la vida de nuestro bebé”, sino que también aprovechó para reconocer el soporte brindado por su esposo, quien dejó su gira para estar a su lado, y su madre, Kris Jenner, quien con el nuevo integrante suma 13 nietos. Lea aquí: Video: Kanye West y Bianca Censori son vetados de por vida en Italia

“Como alguien que ha tenido tres embarazos realmente fáciles en el pasado, no estaba preparada para sentir el miedo de apresurarme a una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda comprender esa sensación de miedo. Tengo una comprensión y un respeto completamente nuevos por las mamás que han tenido que luchar por sus bebés durante el embarazo. Alabado sea Dios. Salir del hospital con mi bebé en mi barriga y a salvo fue la verdadera bendición”, fueron las palabras que expresó Kourtney en su post de Instagram.