‘Desafío The Box’: conoce más detalles del programa y a sus participantes

El reality resalta las capacidades que tienen los participantes al enfrentarse a distintas situaciones, dando a conocer que el esfuerzo y el deseo de superación siempre serán los mejores aliados, ya que no puede existir un triunfo sin antes atravesar ciertas dificultades. Además, deja claro que lograr un equilibrio es cuestión de práctica y que existe en cada uno de nosotros una fuerza interior que, sin una explicación lógica, aparece para motivarnos y ser nuestra compañera hasta alcanzar la meta.

Desde sus inicios en 2004, el Desafío ha sido una de las producciones de Caracol Televisión más elogiadas por los consumidores gracias a cada una de las enseñanzas que va dejando en ellos capítulo tras capítulo. Le puede interesar: Así se prepara Andrea Serna para la nueva temporada del ‘Desafío The Box’

Además, esta versión le enseñará a los participantes a manejar el dinero en equipo y a aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en Playa Baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar ‘Desafío de Sentencia y Hambre’, ‘Desafío de Sentencia y Servicios’, ‘Desafío de Sentencia y Bienestar’ y ‘Desafío de Sentencia, Premio y Castigo’, las exigentes pruebas en las que los desafiantes se enfrentarán para no perder las comodidades de sus casas. Lea además: ¡Regresa el ‘Desafío The Box’! Conoce la fecha y los detalles del estreno

Desde el primer momento en la ciudad de las cajas los desafiantes demostrarán de qué están hechos, y en una primera prueba, se jugarán el nombre de sus equipos entre Alpha, Beta, Gamma y Omega. Igualmente, según el orden de llegada, estos recibirán dinero - de los 1.400 millones de pesos que estarán en juego - para dar inicio a la competencia.

A continuación, los participantes ¡Conócelos!

1. Kaboom, 35 años, Buenaventura, Valle del Cauca