“Descubrí que me sentía más vivo en Colombia”: Patrick Delmas

El público lo conoció interpretando a Michel Doinel en “Yo soy Betty, la fea”, y a partir de allí han venido papeles con un cúmulo de retos, pero considera que el personaje de “Aníbal Montes”, en “La viuda de la mafia”, le cambió el perfil que tenía de esos inicios en la televisión colombiana, toda vez que dejó de ser visto como el galán, lo mismo sucedió al caracterizar a “Mauricio Hidalgo” en “Aquí no hay quien viva”, y “Cristóbal Santamaría” en “Los tacones de Eva”, por los que cambió su paleta ante el público desempeñando otros roles.

Delmas es hoy un colombiano más que trabaja en teatro y televisión y justo antes de subir al escenario, practica la neutralización de su pronunciación. Confiesa que se foguea con varios minutos de trabalenguas y cuando conoce los textos, el acento baja; considera que ha sido una lucha, porque lo ideal hubiera sido poder jugar con el acento, es decir, manejarlo a su antojo, pero no es tan fácil. Afirma que el español llegó un poco tarde a su vida y eso lo ha dificultado.

Actuar en otro idioma

Aprender español ha sido un proceso arduo, que se enriquece con la continuidad en preparación que le da el actor, de hecho, su labor en teatro y televisión le ayuda mucho, pero a esto le sumó en los inicios un libro titulado “Cómo aprender español en 50 lecciones”.

Con este manual y un diccionario, entró a la obra de teatro “Los Demonios” de Fiódor Dostoyevski, al principio solo se ceñía al texto, pegado a la letra y sin salirse del libreto, pero poco a poco pudo empezar a improvisar, a jugar con los diálogos y todo mejoró hasta el día de hoy.

“Ha sido un proceso lento, soy un neurótico para aprender la letra, me preparo a conciencia, pero esa práctica no ha cambiado, porque en Francia hacía lo mismo”, advierte Delmas, quien bromea al enumerar esas palabras que aún le cuestan trabajo pronunciar, y cita la frase “vamos al restaurante”, indica que la “R” para un francés es una pesadilla y más si van varias en una sola palabra, peor si debe decir “vamos rápido al restaurante”, porque no puede vocalizar como desearía.

Nuevamente en el teatro

Los últimos tres años han fluctuado entre muchas situaciones, como ha sucedido con la mayoría de personas en el planeta. Ahora adelanta la presentación de la obra “Perfectos desconocidos” en el Teatro Nacional La Castellana, de la cual además es el productor.

Desde cuando vio la película en un avión pensó en llevarla a las tablas, se comunicó con Fernando Arévalo, su compañero de producciones y tras buscar los derechos, empezaron a trabajar en la adaptación, pero llegó la pandemia y debieron posponer los planes, aunque ese tiempo se aprovechó para trabajar. Regresar supuso un temor, iniciaron funciones en un momento complejo, pero con el acatamiento de las medidas, todo ha funcionado a la perfección.

Hoy, cuando se acercan a las cien funciones, afirma que valió la pena. La historia, que gira en torno a un grupo de amigos invitando a un inusual juego, después se convierte en una situación un tanto natural y el público lo vive como si estuviera en la terraza de un vecino, algo que el director Jorge Hugo Marín ha logrado al saber manejar las situaciones de grupo, de otra parte el elenco es el indicado.

Otro proyecto que mantiene a Patrick Delmas entusiasmado es “Entre sombras”. Se trata de una serie para televisión, con libretos espectaculares a su parecer y su personaje entrando en historias policiacas con problemas por resolver, allí comparte actuación con Flora Martínez, quien sería su esposa.

Actuar es parte fundamental en la vida de este francés que llegó a la televisión nacional como galán, rótulo que él se ha encargado de desaparecer con papeles antagónicos, los prefiere por sus matices, y afirma que el protagonista de una telenovela nunca está enterado de la situación que su adversario y hasta el público conocen, entonces no es lo que quiere.

Hace más de 20 años que se instaló en esta parte del mundo, admira la energía que encontró en la gente y compara la sensación que le produjo estar en el país con el momento cuando se descubre un talento que no se había liberado, acá se siente más vivo, disfrutando de una relación diferente con la vida y eso lo ata por siempre a Colombia.