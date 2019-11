Diego Cadavid estuvo a punto de suicidarse por fuerte depresión

“Cuando se murió mi abuela hace como tres o cuatro años tuve una depresión súper, súper, abajo, como con ganas de no vivir, no había energía alguna que me hiciera levantar, no quería nada en el mundo. Al verme tan abajo, tan cerca del suicidio, cerca de pensar largarme de esto, pues dije: ‘Hey, man, aquí hay que pararle bolas a esto’”, indicó Diego.

Agregó que “en esa depresión de lo de mi abuela, en esa época fue muy duro. Lo contemplé todo el tiempo y lo pensé, busqué, pensé el momento, la forma, cuándo, cómo lo hacía, como que a toda hora estaba presente”.

El actor también manifestó que no ve el suicidio como algo malo, pues cree que es una posibilidad para liberarse de las adversidades por eso nunca va a dejar de contemplarlo, sin embargo, afirmó que no tiene el valor para suicidarse, pues piensa bastante en su familia y en las condiciones de su vida.

Aunque aseguró que ha pensado en el suicidio en varias ocasiones, dice que ha podido lidiar con sus emociones de una mejor manera e intenta mantenerse activo mentalmente con actividades como la lectura, el yoga y un ritual al despertar.

Cabe recordar que otro de los famosos que padece de depresión y ansiedad es el cantante J Balvin, quien constantemente también comparte su experiencia con sus seguidores.