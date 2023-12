Diego Guaque celebró su “renacimiento” después del cáncer

“Esta semana estuve en el oncólogo y me felicitó. Me dijo que mi caso tenía impresionados a los médicos. Es que mi cáncer es un sarcoma muy poco estudiado, no existía la suficiente literatura científica para saber cómo tratarlo, pero con los doctores hemos empezado a construir ese camino y lo que me alegra es que las personas que el día de mañana presenten ese sarcoma ya pueden fijarse en mi caso para salvar sus vidas. Y a eso aspiro: a inspirar a otros”, dijo.