Duki deja en alto el movimiento urbano argentino en el Monumental

Y es que el precoz éxito del artista no tiene parangón, ya que se convirtió oficialmente en el intérprete nacional más joven en agotar el aforo completo de la casa de los 'Millonarios' que tiene lugar este fin de semana en la capital argentina.

Una de las colaboraciones más destacadas de la noche fue la de su pareja, Emilia Mernes, que se tradujo en un momento muy romántico de ambos vocalistas viviendo y bailando los temas que tienen juntos.

Pero sin lugar a dudas la sorpresa de la noche fue la aparición del famoso productor Bizarrap, que hizo vibrar los pilares de la casa del conjunto ‘Millonario’ con canciones como ‘Remember Me’ o la famosa sesión 50 que se estrenó el año pasado.

Y como colofón, el artista hizo un discurso emotivo sobre la vida, los sueños y el camino para conseguirlos antes de cerrar el concierto con sus sencillos más conocidos, 'She Don't Give a Fo' o 'Goteo'.

“El arma más fuerte del argentino es que al estar en el fin del mundo es muy soñador. Eso nos hace fuertes, y por eso me eligieron, porque soy igual que todos ustedes. Si tienen un motivo, peleen. Si voy a hacer un show en el Bernabéu, es porque mi gente acá me colocó allá. La tristeza es lo que nos hace fuertes, y por ello no tengas miedo de estarlo. Soy hombre y lloro desde que nací. La vida es una y es hermosa”, declaró Duki.

Emocionado y agradecido por esos momentos únicos, el argentino culminó afirmando que ahora sabe que esta experiencia se va a repetir “todas las veces que queramos”.

El chico que rapeaba en una plaza, llenó River. El chico que grabó su primer tema tras ganar una competencia de freestyle hizo "sold out" durante dos días seguidos en el escenario más importante de todo Argentina.

Hoy Duki escribió el capítulo más importante de una vida de película, y con mucha historia por delante.