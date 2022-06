Dulce María explotó contra redes de RBD por no apoyarla en su gira

Anahí fue invitada especial de la colombiana en su Bichota Tour. Ambas descrestaron al público con el tema ‘Sálvame’, que dejó gritos, emoción y muchas lágrimas, sin embargo, Dulce se vistió con el look de Roberta, que incluyó el cabello de colores y el atuendo, dejando a más de uno boquiabierto.

Los dos conciertos fueron aplaudidos por seguidores en redes, pero el de Anahí se viralizó más rápido, pues en la cuenta de RBD fueron difundidos varios videos, lo cual no dejó muy contenta a Dulce María y a sus fanáticos.

“Lástima que no sé quien maneja las redes de RBD, pero hubiera estado bonito que se sumaran a este gran homenaje que hicimos para toda la generación #REBELDE y de los #2000, en fin gracias a las más de 25,000 personas que recordaron y cantaron con nosotros!”, escribió Dulce, un poco molesta.

Pese a esto, la querida Roberta Pardo también aprovechó sus redes para agradecer tanto amor del público.

“Nostalgia y emoción total !!! Más de 25 mil personas cantando juntos todas estas canciones que me llenan el alma y me trae recuerdos tan intensos. No podría dejar de hacerles esta sorpresa, están en mi corazón y siempre los llevo conmigo. Toda una generación 2000s pop tour y siiii “aún yo sigo aquí” y aún hay un chingo de amooor !! los amo y nos vemos pronto”, escribió Dulce en Instagram.