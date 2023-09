Duras criticas a la esposa de J Balvin por tirarle el celular en la cara

“¿Cómo puede reaccionar así cuando él le trajo a toda su familia para su cumpleaños?”, “No está bien esa forma de pasar el celular”, fueron algunos de los comentarios críticos. No obstante, hubo quienes lo vieron como una reacción espontánea: “No fue con mala intención, solo fue sorpresa”, “Todos podríamos haber reaccionado igual”. Lea: Escolta de Michael Jordan confundió a J Balvin con fan; casi no lo saluda

“¡Feliz cumpleaños a uno de los soportes esenciales de mi existencia! Gracias por iluminar cada espacio con tu alegría y por mostrarme a valorar hasta los detalles más simples, haciéndolos sentir inmensos”, expresó J Balvin.

Valentina Ferrer, por su lado, comentó: “No pude evitar las lágrimas. Los quiero mucho. Gracias, amor, por reunir a mi familia en este día especial. @jbalvin. Para quienes no me conocen, nada me hace más feliz que estar con mi familia disfrutando juntos”. Lea: ¡Qué pena! A Ana Karina Soto se le rompió el zapato en plena transmisión

Es importante mencionar que J Balvin y Valentina Ferrer comenzaron su romance en 2018. En 2020, anunciaron que estaban esperando su primer bebé, y en junio de 2021, dio la bienvenida a Río.