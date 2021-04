Ed Sheeran sería demandado por plagio

Hace varios días se conoció que el cantautor, Ed Sheeran, Sony Music Publishing y otros, podrían ser demandados por la compañía Structured Asset Sales LLC, debido a que la exitosa canción del artista, “Thinking Out Loud”, estaría cometiendo una infracción de derechos de autor de SAS, por el clásico “Let’s Get It On” de Marvin Gaye.

Esta moción que fue concedida por el Tribunal del Distrito Federal de Nueva York, ordena a Sheeran que presente información financiera y documentos relacionados con las presentaciones en vivo donde ha interpretado la canción “Thinking Out Loud”. Sin embargo, el tribunal niega ordenar la producción de su comercialización que no sea de conciertos o ingresos por patrocinio.

Sheeran y el resto de acusados, objetaron estas demandas aduciendo a que carecían de relación casual con la supuesta infracción impuesta por Structured Asset Sales, que solicita más de 100 millones de dólares por daños y perjuicios.

Según un medio internacional, también argumentaron que las licencias generales emitidas por las organizaciones de derechos de interpretación ASCAP y BMI impidieron que las presentaciones en vivo de Sheeran de “Thinking Out Loud” infringieran los derechos de autor.

Otras declaraciones también apuntaban a que “cada una de las salas de conciertos en las que Sheeran interpretó “Thinking Out Loud” en vivo en los Estados Unidos, o los promotores de conciertos, tenían licencias generales válidas de ASCAP y BMI”, se lee en el portal Loeb & Loeb.