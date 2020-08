Eddy Jay denuncia suplantación en su canal de YouTube

“En el día de hoy quiero hacer una denuncia por gente que se está haciendo pasar por mí o suplantando mi nombre. Quiero decirles que voy a presentar una acción legal y denunciarlos en YouTube, por estar usando mi nombre para abrir canales aquí”, con estas palabras el cantante de champeta Eddy Jay alertó a todos sus fanáticos que de inmediato se empezaron a preguntar qué le había pasado.

En diálogo con El Universal, el intérprete de ‘El bisturí’ reveló que por algún tiempo, personas desconocidas, lo han suplantado en la plataforma de videos y que solo fue consciente cuando en medio de la pandemia quiso en orden sus canales digitales. “Están cobrando regalías por la monetización. Ahora me quiero mover en esto por la cuestión de la pandemia. Yo no le había prestado atención y ahora me doy cuenta que la gente está monetizando con mis canciones”, afirmó.