Eddy Peralta, el turbaquero de 31 años que quiere conquistar con su salsa

Eddy Peralta, cantante.

El cantante, narró que se apuntó a esas clases pero sólo podía tener las guitarra que le prestaran dentro del colegio, pues no podía llevarla a su casa, “ahí comenzó todo, de hecho uno de los que me enseñó a tocar la guitarra, pues me introdujo en el mundo de la vocalización porque no sabía absolutamente nada”, contó. Le puede interesar: “La salsa no ha muerto”: Wilson Manyoma y sus 53 años de carrera artística

El cante narró que luego de salir a los 17 años del barrio Las Cocás de Turbaco y de posteriormente trasladarse a Barranquilla conoció al profesor Hermes Manyoma, del cual aprendió todo lo relacionado con musicalización, vocalización, entre otras cosas, dijo a El Universal.

“Me invitó algo la invitó a la orquesta a la que hice parte Orquesta Bahareque, de ahí aprendía mucho de sus integrantes y me hicieron parte de su familia”, aseveró Peralta.