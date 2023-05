El actor de ‘Café con aroma de mujer’ que padece un síndrome que “lo aleja”

En Soles y Vientos, Ramiro se destapó y dio detalles sobre la condición que lo aqueja desde hace un tiempo. “A veces no estoy, muchas veces no estoy. Entonces, en mis relaciones cerradas se vuelve complicado”, dijo el actor.

Según las declaraciones de Ramiro Meneses, esta condición hace que se aleje o tomar distancia de su circulo más cercano y/o del mundo exterior, incluso señaló, que dejó la pintura, arte al que se dedicaba, por un prolongado tiempo a causa de esto. Le puede interesar: Síndrome de Asperger: la detección temprana hace la diferencia

“Tiene que ver con el ensimismamiento. Yo dejé de pintar porque no podía volver y me costaba regresar; yo siendo músico en la casa o en el carro no escucho música, los ruidos fuertes me alteran mucho y los gritos”, manifestó el colombiano.