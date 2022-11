El actor español que decidió quedarse en Colombia

En casi una década residiendo en Colombia, ha ganado la habilidad de mimetizar la pronunciación y nuevamente en medio de risas aclara que ya no advierte en qué momento empieza a perder esa identidad oral de manera inconsciente.

El actor conocía del país luego de haber trabajado en la telenovela “La reina del Sur”, fue su primer papel de televisión y tan pronto culminó el rodaje debió regresar a España, donde tras cuatro años de formación actoral, pensó que podía regresar a buscar nuevos horizontes, y si que los encontró. (Lea aquí: Antombo Langangui, la voz de la diáspora)

Aclara que empezó muy humildemente haciendo pequeños papeles en series como “Mujeres al límite”, que si bien no son las grandes producciones, logran catapultar talentos que poco a poco se adentran en el medio.

Trabajo y remuneración, fueron el mejor incentivo para este valenciano que de papel en papel llegó a su primer antagónico en “Azúcar”, interpretando a Antonio García, con una impecable intervención que le dio el pasaporte directo a “Sin senos si hay paraíso”, para encarnar a Miguel Díaz, grabación llevada a cabo en dos años que lo consolidaron en la industria nacional.

Éxitos y empresa

Las novelas no se han hecho esperar en el listado de producciones, también el protagónico de una película que aún no llega a cartelera y destaca que recientemente estuvo en “La Reina de Indias y el Conquistador” como el antagonista José Buendía y en “Las Villamizar” como Rafael Ulloa.

Actualmente tiene el gusto de reconocer que lleva unas 17 novelas con cuatro roles principales y los otros que si bien han sido pequeños, lo mantienen en el panorama audiovisual, es decir, un camino que se ha cimentado de la mejor forma.

Como bien se dice, nadie es profeta en su tierra, y Álvaro Benet da cuenta de esa sentencia. La televisión en España es muy reducida, con menos formatos que en Colombia, menos series, y las oportunidades no se presentan todos los días.

De otra parte, no ha pensado en volver, porque ya tiene un lugar en la pantalla colombiana, ha forjado a pulso su carrera, tiene a su padre cerca, amigos, novia y como agrega, “me gusta mucho esta tierrita y de aquí no me marcho, soy muy feliz”.

Además de actor, Álvaro es productor y director, y como es muy inquieto, se propuso armar su empresa y hace cine. En pandemia hizo la película “Pandemonium” y a partir de allí realizó una serie para el MinTic , que se emitió en varios canales regionales bajo el título de “Catarsis”.

Su ideal de trabajo juega en la permanencia, no espera sentado a que lo llamen y como afirma, toca ‘mover hilos’ no tanto por la remuneración, sino por la salud mental y sentirse realizado, aunque con su tono gracioso advierte que siempre está la expectativa de que le toquen el timbre y sea Dago García.

La televisión convencional ha sido un buen nicho para desarrollar su arte, igualmente las plataformas, que tras el boom de las series, ha tenido la posibilidad de exponerse a todo el mundo, independientemente del país donde trabaje, sin embargo, en lo que a garantías se refiere, cree que falta en Colombia un impulso más si se compara con México.

En cuanto al teatro, si bien lo hace, no está en sus prioridades, afirma que desgasta mucho, requiere ensayos permanentes y la remuneración no suele ser muy buena, sin embargo, ahora está dirigiendo una obra de microteatro llamada “Asfixia” que se adelanta en 20 minutos con dos artistas muy buenos, siendo su primera incursión en las tablas como director. Benet se mueve entre la actuación, dirección y producción, siendo de su preferencia las dos primeras.