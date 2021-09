El agarrón de dos famosas que subió la temperatura en ‘Masterchef’

La discusión surgió cuando estaban decidiendo sobre pelar o no unas papas para el plato que iban a realizar, pero tal parece que a Viña no le gustó el tono con el que Liss le habló.

“Uno no da una opinión y se va caminando... Es que usted me habla así, hermana, y me parece que me está peleando”, dijo Viña a la comediante, quien respondió: “Ay, no. El problema es suyo, no mío. Yo hablo así desde chiquita”.

Para aclarar dudas, Liss, detrás de cámaras explicó que “Yo le estaba diciendo que esto se hace así, pero ella me responde: ‘No me grites’... Entonces, cómo hago yo para decirle: ‘Oye, desde el fondo de mi corazón, las papas deben llevar un tratamiento de esta manera’. No, yo no soy así”.

Por su parte, Machado comentó que “la estrategia es cocinar para ganar, no sé los demás en qué están. Y no importa si Liss habla así o si yo respondo así”.

Ante esto, cientos de seguidores quedaron sorprendidos por el momento incomodo, que se convirtió en el platillo principal de redes sociales. Muchos apoyaron a la comediante, afirmando que el tono de voz de las cucuteñas es alto, mientras que algunos estuvieron de acuerdo con la actriz samaria.

Pese al altercado, el plato de los famosos fue uno de los mejores, por lo que subieron de inmediato al balcón, asegurando si estadía en el reality, al menos por una semana más. (Lea también: Famoso habría revelado quién sería el ganador de MasterChef)

Cabe recordar que este fin de semana el programa sorprendió con la noticia de que le dará otra oportunidad a algunos de los eliminados. Según adelantos del propio ‘reality’, quienes lucharán por volver a ‘Masterchef’ elaborando la réplica de un plato ya hecho son: Catalina Maya, Francy, Freddy Beltrán, ‘Lucho’ Díaz, Ernesto Calzadilla, Julio Sánchez Cóccaro y Endry Cardeño.