El barranquillero Blake D3 llega con su sencillo ‘Chica mala’

El artista se atrevió a hablar de este tema porque asegura que otros géneros, como la salsa, ya lo han hecho y ya era hora de que en el reguetón también se hablara de este oficio que se ha vuelto tan polémico en el mundo.

“Estoy muy complacido pues el video a alcanzado mas de 20 mil reproducciones en YouTube pues se que es un tema bastante controversial, algunos me han tildado de atrevido, otros de osado y pues he generado amores y odios con este sencillo, pero bueno no todo puede ser como uno quiere y esos son los matices de la vida y de la música lo importante es que estoy contento con el resultado y con el apoyo de quienes me lo han manifestado”, explicó el artista.

Blake D3 es amante del Caribe, pero en busca de oportunidades decidió viajar al otro lado del mundo y desde ahí ha sido posible mostrar un poco mas su música en el viejo continente específicamente en Holanda, ya que reside en Amsterdan.

El video ya está disponible en plataformas digitales donde acumula más de 20 mil reproducciones.