El beso que confirmaría el romance de Tarzán y Karol, del Desafío The Box

El Desafío The Box 2022 no solo dejó millonarios premios a varios de sus desafiantes sino que también dejó corazones enamorados, como es el caso de Tarzán y Karol.

Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado su romance, pero ambos publicaron fotos juntos de un viaje que hicieron y las acompañaron con emojis de corazón, dejando claro que el amor les brota por los poros.

Además, fueron captados recorriendo la plaza central de Villa de Leyva, Boyacá y disfrutando del Museo del Chocolate, sin embargo, lo que dejó a más de uno boquiabierto y saltando de la emoción fue el beso que se dieron, mientras Tarzán cantaba en el escenario Yo no soy de aquí, la canción que significó su lanzamiento como cantante.

Durante la presentación, Karol no se despegó de su lado y se mantuvo grabando todo el show. Finalmente, los fanáticos de ambos les pidieron que se dieran el beso en la boca y ellos sin rodeos accedieron, afianzando más las especulaciones de un romance.

Cabe mencionar que hace algunos días, Tarzán lanzó su carrera como cantante con el tema ‘Yo no soy de aquí’, la cual está inspirada en su experiencia de vida, y relata el cambio que experimentó cuando tuvo que trasladarse desde Chiriguaná, Cesar, a Santa Marta.

“Desde mis letras le estoy transmitiendo a la gente lo que soy y mi historia. Los voy a transportar allá donde vivo, en Chiriguaná”, dijo a Noticias Caracol.

“Yo no soy de aquí pero me siento de aquí. Yo soy pueblerino y eso nunca va a cambiar, así en ciertos momentos yo me vaya a la ciudad. Yo nunca lo pierdo, esta es mi esencia, lo llevo en mi mente, lo traigo en mi conciencia”, dice parte de la canción.