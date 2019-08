El cambio de look de Juan Diego Alvira que dividió opiniones en redes

Juan Diego Alvira sigue de vacaciones y lo hemos visto muy activo en redes sociales.

El presentador ha mostrado algunas de las actividades que ha hecho durante su descanso, entre esas el cambio de look.

A través de Instagram compartió un video donde manifestó que quiere usar la barba de ahora en adelante, por lo que preguntó a sus seguidores si estaban de acuerdo con esto. Sin embargo, muchos dijeron que no.

“Aquí haciendo una llamada en estos últimas días de vacaciones para ver si me dejan presentar con barba o sin barba. ¿Qué dicen ustedes? Me la dejo o no me la dejo”, dijo en el clip.

Aunque al parecer se trató de una broma, algunas fans expresaron su molestia por el look del presentador, pues aseguraron que no le quedaba bien, sin embargo, hubo otras que lo defendieron afirmando que ya era hora de un cambio.

“Qué aburridos, con barba se ve muy sexy”, “Hay que variar, déjate la barba, te queda linda” y “Con barba te ves más interesante”, “Divina esa sonrisa, pero mejor sin barba”, “No se la deje, se ve viejo”, “Sin barba por Dios, esa cara hermosa no se puede dañar con esos pelos”, “No, nada que ver, quítate esa barba”, “Honestamente se ve mejor sin barba”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe recordar que mientras Juan Diego está de vacaciones, Mónica Jaramillo es la encargada de informar todas las mañana en la primera emisión de Noticias Caracol.