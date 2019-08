El cambio de look de Luisa Fernanda W que recibió críticas en redes

Luisa Fernanda W sorprendió este jueves con un drástico cambio de look.

Después de mucho tiempo luciendo un tono rubio, ahora la influencer decidió oscurecer su cabello, lo cual generó reacciones divididas en redes.

A través de una foto en Instagram, la youtuber mostró su sorprende cambio, recibiendo comentarios en los que la comparan con Jessica Cediel, ex de Pipe Bueno.

Aunque no es la primera vez que Luisa cambia su tono de cabello, pues hace algunos años también usó ese mismo color, seguidores insisten en que la youtuber quiere parecerse a la presentadora. Sin embargo, no todos fueron críticas, varios internautas también lanzaron elogios asegurando que ese look la hace ver más bella.

Tal parece, que el cambio lo hizo para la grabación de su próximo video musical, por lo que durará un tiempo con este tono de pelo.

“Cambios. De eso de trata la vida...”, fue el mensaje con el que Luisa acompañó su foto, que ya cuenta con más de 580 mil ‘Me gustas’ en Instagram.