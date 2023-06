El cantante Yeison Jiménez confesó ser víctima de la brujería, ¿qué pasó?

No cabe duda que el cantante colombiano Yeison Jiménez es uno de los más importantes del género popular en el país. Pero no solo es noticia por su carrera musical. Cuando se tocan temas de su vida personal, estos dan mucho de qué hablar entre sus fanáticos.

Yeison, que estaba en medio de la presentación cuando la mujer le dijo eso, explicó que quedó “frío” y sintió un corrientazo por todo el cuerpo. Posteriormente, la mujer comenzó a contar algunas señales, que, casualmente, coincidieron con los síntomas que el cantante había experimentado anteriormente. Algunos de ellos eran la falta de apetito y de sueño, movimientos erráticos durante sus presentaciones y también intensas ganas de llorar.

Tras esto, el cantante confesó con asombro que ese día quiso salir corriendo de ese lugar: “Estaba en la tarima y quería salir corriendo, no quería estar ahí, no quería cantar, quería llorar. Realmente lo que le pasa a uno es que uno no quiere vivir más. Efectivamente, el mal existe, estaba alguien que no le agrada mi éxito con ganas de acabarme”.