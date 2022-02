El cartagenero Braylen estrena su nuevo tema ‘Soltera mejor’

Ahora Braylen reaparece en el escenario y se viene con su tema musical titulado ‘Soltera mejor’, una canción producida en los estudios de LPM Inc, del productor y también cantante Mickey Bass.

El tema es un reguetón con algo de perreo, en el que se busca que las mujeres solteras se sientan identificadas, al no depender de una relación amorosa y así se sientan libres de ciertas ataduras que les imponen falsos amores.

Braylen destacó que “soltera mejor es un reguetón inspirado en las mujeres libres, mujeres que no quieren compromisos, ni relaciones. Y que en vez de ello solo quieren disfrutar la vida al máximo. Es por eso que en la letra de mi canción lo afirmo; ella no quiere que le hablen de amor, dicen que soltera le va mejor, ya no piensa en amar y en na’ que cause dolor”.

La canción, ya se encuentra disponible en plataformas como Spotify, Deezer, Apple music, Tidal y cuenta con vídeo en el canal de Youtube de Braylen.

¿Ya escuchaste el tema? Aquí te dejamos el video.