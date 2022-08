El cartagenero Breycoo lanza su nuevo sencillo ‘Nea’

“Estoy muy contento por cómo la gente ha recibido mi música, las cifras de reproducciones en las plataformas digitales me inspiran y motivan a seguir trabajando por este sueño que tengo desde muy pequeño y a crecer cada día como artista”, expresó Breycoo.

Famoso cantante de champeta: “Quien mató en La Candelaria no fui yo”

Famoso cantante de champeta: “Quien mató en La Candelaria no fui yo”

El video de la canción fue rodado en la capital de Bolívar, bajo la producción de Blessed Production. “Quisimos hacer un video fiel a nuestra estética, con una modelo de la ciudad y con talento local. Espero que todos se lo disfruten”, agregó el joven intérprete.

Breycoo nació en Cartagena y vivió sus primeros años de vida en el popular barrio La Esperanza, por eso, se siente muy orgulloso de sus raíces y considera que estas le han permitido ser un eterno enamorado de la cultura caribe y sus sonidos.

Su primer contacto con micrófonos y una tarima fue cuando tenía 10 años en su colegio.

“Desde ese momento no volví a desligarme de la música y he tenido contacto permanente con cantantes e ido entrando en esta industria que me apasiona tanto”, puntualizó.

Aquí el video, el cual ya está disponible en plataformas digitales.