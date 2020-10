El cartagenero David Karlin le apuesta a la música romántica

Cartagena es una tierra de talentos y de ello no queda duda pues a lo largo de la historia hemos sido testigos de cómo nuestros artistas logran destacarse a nivel local, nacional e incluso internacional, sin importar el ritmo que interpreten. Si hay algo que diferencia a David Karlin de toda la oferta musical que hay en Cartagena, es que él decidió apostarle a la balada, un género que aunque no parezca, ocupa un lugar importante dentro de los oyentes locales, y además el cartagenero ha procurado cuidar el contenido de sus canciones pues considera que con los años se ha perdido el romanticismo.

¿Quién lo produjo y quién lo escribió?

‘Toda la vida’ fue producida en la ciudad de Cartagena en los estudios de InfinitySound bajo la producción de Juan David López Ríos, y masterizada en Nashville TN,bajo el sello de Sage Studio Audio. La canción como todo mi repertorio, fue escrita por mí en el año 2018, inspirado en una etapa maravillosa de mi vida, la cual quise inmortalizar en este tema.

¿’Toda la vida’ ya tiene video oficial?

Sí, fue lanzado el pasado 25 de septiembre bajo la producción de Valentín Quintero. Fue todo un reto llevar a cabo el rodaje ya que fue en medio de la pandemia, por lo que implicó un esfuerzo adicional al garantizar todos los protocolos de bioseguridad. Fueron tres días de rodaje y una semana de post producción. El video fue grabado entre Cartagena y Turbaco. Se plasman los momentos de complicidad con la protagonista del video, quien además es quien me inspiró a escribir la canción y para reflejar un mensaje real y honesto. Decidí que ella era la candidata ideal para darle vida a este video.

Para ti como artista ¿Cómo viviste los días de confinamiento?

Al principio fue muy complicado asimilar todo lo que estaba pasando alrededor, fue un cambio estructural en mis hábitos. Sin embargo, luego de canalizar todas esas energías decidí retomar la música luego de un proceso de introspección. Después de un par de años ausente, sin publicar música nueva, este confinamiento me recordó lo frágiles que somos y que la vida es corta y no tiene sentido postergar los sueños, por lo que decidí que era momento de regresar con más fuerza que nunca. He escrito varias canciones que harán parte del próximo EP y sin duda alguna, este acontecimiento me hizo recordar lo feliz que la música me hace.

¿Cuáles son tus expectativas con este lanzamiento?

Yo anhelo que la canción llegue a muchos oídos, al ser un proyecto independiente, sin el respaldo de una casa disquera, le estoy apostado a la fuerza y el poder de las redes sociales. Ahora, con los cambios que ha tenido la industria con todo este tema de la pandemia, supone un reto adicional ya que todo es digital, y se pierde un poco esa magia de la gira de medios, el contacto humano hace falta en todo esto. Pero como comentaba, mi principal expectativa es poder poner en el radar de la escena local y regional, que todavía se siguen haciendo baladas y canciones cargadas de amor. Espero poder seguir contando con estos maravillosos espacios que nos dan los medios locales, para eso seguiremos lanzando música nueva.

‘Toda la vida’ hace parte del próximo ep que lanzará David Karlin.