El cartagenero Javi Ricardo lanzó su versión de ‘El Baloto’

‘El Baloto’ es la nueva champeta del cartagenero Javier Ricardo Zambrano Serpa. Un joven de 19 años que desde niño se apasionó por la música.

Javier Ricardo arrancó con su carrera musical hace un año, sin embargo, desde siempre le ha llamado la atención este mundo, pues cuando era pequeño veía cómo su tío Amaury Alcázar, mejor conocido como DJ Mamba, director de la emisora Radio Policía Nacional, se relacionaba con muchos artistas y los invitaba a su casa. Así que siempre lo ha admirado.

El artista local estrenó el cover de ‘El Baloto’. “Me inspiré en hacerlo, ya que en los show que he tenido siempre la cantaba y al público le gusta. Eso me motivó a que le hiciera mi propia versión y gracias a Dios he tenido un gran resultado”, explicó.