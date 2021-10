El desesperado llamado de Nacho Vidal tras sufrir disfunción eréctil

“Hago un llamamiento al que sea que me pueda ayudar. Lo he probado todo, he ido a urólogos, he tomado pastillas y no funciona. Me gustaría encontrar alguna alternativa”, indicó.

Agregó que está dispuesta “a probar todos los tratamientos para volver a tener un pene duro”.

Cabe recordar que Vidal ha protagonizado más de 600 películas y ha dirigido cerca de 140.

El actor ha estado en el ojo del huracán varias veces. Una de estas fue la muerte de un fotógrafo a causa del veneno de un sapo durante un ritual celebrado en 2019, por el que fue procesado por homicidio imprudente. (Lea también: Nacho Vidal, procesado por homicidio imprudente)

Además, en otra ocasión fue criticado por las escenas con alto contenido sexual que realizó en el cementerio de Enguera, España, pueblo en el que nació.

A través del programa ‘Viva la vida’ se conocieron testimonios de vecinos que no están de acuerdo con que el actor haya tenido sexo sobre una tumba y califican el hecho como un “acto deshonroso”.