El desgarrador mensaje con el que Claudia Bahamón recordó a su padre

Tres años han pasado desde la muerte del padre de Claudia Bahamon, quien falleció en un accidente de tránsito el 7 de noviembre de 2019.

Desde ese día, ella y su familia no han vuelto a sonreír igual. Es por eso que este fin de semana la presentadora aprovechó sus redes para recordar a su progenitor. (Muere padre de Claudia Bahamón en accidente de tránsito en Bolívar)

“Hoy tres años después aún me retumba en la cabeza la frase que le dijiste a Mateo después de tu accidente, la única llamada que pudiste hacer: ‘Perdón, me quedé dormido’. Me llamó Mateo y fue algo así: ‘Mi papá se quedó dormido y se chocó pero está bien. Se partió las dos piernas. Me dijo: ‘Perdón me quedé dormido’. ¿Estás con mi mamá?’... Te marqué incansablemente y te pedía a gritos ‘contéstameeeee, papiiii, por favor!”... No tuve suerte”, relató la presentadora en la image donde aparece acostada junto a su papá.

Agregó que: “Cuando me preguntan: ‘¿Claudia cómo haces para manejar este dolor?’. No sé. Algunos días en calma y otros no tanto. La aceptación va y viene. Hoy está lejos, muy lejos. Y parece que ese sentir está bien también, pero rompe mal. ¡Que hijue... dolor no tenerte en mi vida en cuerpo presente!”.

La presentadora además contó que a veces sueña con que tiene un accidente similar al de su padre, por el que pierde la vida, pero se reencuentra con su padre.