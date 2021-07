El drama de ex Señorita Bogotá a la que un dron le cortó el rostro

El hecho ocurrió en medio de un evento en Villeta, Cundinamarca, donde celebraban la participación de Dayana Cárdenas en el concurso Miss Top Model of the World.

“Boté muchísima sangre, Dayana me dijo: ‘Tienes la cara cortada’. Yo entré un poco en pánico porque dijo: ‘Acá se me dañó mi cara’. Por lo menos no fue en el ojo, el dron pudo sacarme un ojo”, dijo María del Mar Meza.

Agregó que “soy una mujer que trata de verle el lado positivo a todo lo que me sucede y en ese momento le daba gracias a Dios en medio de la tragedia porque no comprometió un órgano primario y pues esto (las cicatrices) tiene solución, es algo estético”.

Sobre su recuperación, María del Mar reveló que le cosieron 6 puntos en la cara y empezó un tratamiento con plasma en las heridas menos profundas.