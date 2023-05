El “Ego” de Teo se evidencia en su más reciente canción

Y aunque Teo no admite con claridad que la canción está basada en una experiencia personal, si afirma que le gusta contar historias. “A veces cuento cosas mías”, aclara el artista creador de Ego. “Eso sí, siempre son historias que vienen de mi corazón. En esta ocasión, el ego de los dos protagonistas de la historia es muy grande como para dar el primer paso de reconciliación”.

El cantante y compositor colombiano de música pop-urbana Teo presenta su nuevo y quinto tema titulado “Ego”, una carta abierta donde le expresa a un antiguo amor que a pesar de haber transcurrido un año de su separación, aún la ama, pero no han podido remediar la situación por culpa de su “maldito” ego.

Este tema es el nuevo paso en la trayectoria artística de Teo pues no para de triunfar, recientemente fue nominado a los Premios HEAT, en la categoría “Promesa Musical”, justo un mes después del lanzamiento de su sencillo “En alta”, que cuenta con más de 370.000 reproducciones y consiguió nuevamente colocarse en las listas de popularidad, esta vez en el puesto #17 del Latin Pop Airplay de la revista especializada Billboard. (Lea aquí: Karol G es portada de la reconocida revista de moda ‘Elle’)

Teo, quien comenzó con carrera con su dúo musical Teo & Jay en el 2020, lleva un año de carrera como solista, tiempo en el que ha lanzado cinco sencillos: “Chocolatico”, “Neptuno”, “Thai”, “En alta” y ahora “Ego”. “Por ese maldito ego... es que me cuesta llamarte y no he podido olvidarte”, expresa uno de los versos de la canción.

“Me gusta decir lo que siento, porque me gusta ser lo más transparente posible en todo lo que hago, que me conozcan tal cual soy y lo que pienso” comentó Teo recientemente sobre el proceso de creación de sus canciones. Con un futuro prometedor, el artista disfruta de todo lo que hace como parte de su crecimiento y desarrollo como artista, incluyendo la filmación de sus videos musicales.

“En el rodaje la experiencia fue increíble, la grabamos al día siguiente de filmar el videoclip de “En alta”. Pasar tres días en Medellín... trabajar una vez más con el director de todos mis videos, Nael, y explorar ideas juntos es increíble. Él tiene una visión muy fresca a la hora de grabar... nos hemos entendido muy bien y para mí es un placer verlo crear y que me integre en ese proceso creativo. Me encanta como propone imágenes que uno nunca se imagina cuando escribe la canción. Es un proceso que disfruto mucho”, describe Teo.

En pasados meses, tuvo la oportunidad de presentarse en el icónico Festival de Viña del Mar con una de sus canciones, “Chocolatico”, representando a su país Colombia. Durante sus dos actuaciones, Teo logró hacer realidad uno de los más anhelados sueños de todo artista: ser parte de la historia de ese legendario escenario donde obtuvo el aplauso de más de 15 mil personas por noche. “Fue un privilegio participar junto a grandes figuras de la canción. Una experiencia hermosa, el Monstruo - como se llama al público de La Quinta Vergara - fue muy bueno con nosotros, todos los shows que hicimos nos aplaudieron muy bien y pisar la tarima de ese escenario es algo muy mágico que no tiene descripción de verdad”, afirmó el cantante en una reflexión sobre su actuación.