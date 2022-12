El emotivo significado del nuevo tatuaje de Carmen Villalobos

Dicen que cambiar de look, hacerse un tatuaje o iniciar el gym son algunas de las terapias más eficaces para cerrar ciclos, sobre todo amorosos.

Tal parece que Carmen Villalobos lo tiene muy claro. La actriz sorprendió esta semana con un espectacular cambio de color de cabello y ahora dejó boquiabierto a más de uno con el tatuaje que se hizo en la espalda. (Filtran videos íntimos de Sebastián Caicedo, ¿qué dijo Carmen Villalobos?)

A través de su cuenta de Instagram, Carmen mostró el paso a paso de su nuevo tatuaje: Gratitud, del cual también explicó su significado y la razón por la que decidió plasmarlo en la parte dorsal izquierda de la espalda.

“Mi tatuaje dice GRATITUD. Es una palabra que me acompaña desde que despierto hasta que me duermo! Es una palabra que me identifica. Agradezco a diario y a todo momento POR TODO ! La gratitud te ayuda a seguir creciendo. Cuando eres un ser agradecido de verdad la vida se encarga de darte más EN TODOS LOS ASPECTOS”, aseguró Carmen Villalobos.