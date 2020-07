Él es Jovanny Bustos, un apasionado en el arte de presentar

Jovanny Bustos Cortés es de esas personas que no desaprovechan las oportunidades para salir adelante, y más si se trata de cumplir sus sueños. Es de esos que cuando le cogen el hilo al asunto lo jalan hasta desnudar la madeja.

Estamos hablando de uno de los presentadores más solicitados de la ciudad — en cuanto a eventos se trata — y entre sus distinciones se destaca ser presentador del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) desde hace cinco años. (Le puede interesar: Presentadora de Televisa contrae coronavirus).

Hijo de una vendedora de flores y un montacarguista. Dos oficios totalmente opuestos al de un presentador. Muchos consideran que el talento se hereda pero, en el caso de Jovanny, no fue ni de su mamá ni de su papá a quienes, dice, ama de manera incansable. Y es que el día que Bustos Cortés llegó a este mundo, nacieron con él las ganas de pararse en una tarima y alentar a los espectadores.

Al llegar a la adolescencia se lo propuso y lo consiguió. Ser un gran presentador.

Cuando Jovanny tenía 13 años de edad, presentó por primera vez en una tarima la ‘Noche de lanceros, actores y festivos’ de las Fiestas de Independencia de Cartagena de 2009. Esa manera de hablar tan bonita y moderada tuvieron más fuerza que cualquier episodio de nerviosismo.

Estamos hablando de una noche de miles, un sueño hecho realidad, y de ese episodio jamás olvida que le agradece enormemente a Nery Guerra, quien fue lancero en esa época, por tenderle la mano.

“Los organizadores quedaron tan fascinados con el pelaíto (con él) que me invitaron a una fiesta de periodistas donde, no solo me di a conocer, también pude gestionar para ser el presentador, junto a Lester González, en los preludios o algún otro evento festivo”, dijo alegremente y entre risas el joven de 23 años.

También agregó que “Si volviera a nacer escogería ser presentador. Cada año participo al menos en un evento festivo de la ciudad”. (Lea también: “Iván Lalinde no salió del canal por maltrato laboral”: RCN).

Todo un profesional

Jovanny es recién graduado en Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, y desde antes de convertirse en profesional ya era presentador.

Además, tiene estudios en Televisión para procesos culturales, realizados en la Universidad Autónoma de México.

Bustos Cortés también ha presentado la Batalla de Flores en las Fiestas de Independencia, como lo fue el año pasado durante su transmisión en vivo por el canal Telecaribe.

A eso se le suman otros eventos importantes a nivel internacional, como lo fue presentar en la Cumbre Mundial de la Comunicación Política en México.

A conferencista

Ahora, toda esa berraquera y talento que le impone Jovany a su profesión, se convirtieron en un plan piloto para dictar conferencias en colegios, sobre liderazgo y superación personal.

“Por causa de la cuarentena, estamos dictando las charlas virtuales, y pueden participar ingresando a mi Instagram @jovannybc. La idea es llevarles un mensaje de superación a todas las personas que quieran seguir sus sueños”, precisó, y agregó que “inicié con el hashtag #luchaportussueños y ahora uso el de #elañodelavictoria, para que en esta cuarentena las personas le cambien el rumbo a sus vidas”.

Recientemente, una de las conferencias virtuales de Jovanny fue realizada junto al presentador Carlos Calero, y en toda esta semana estará realizando foros sobre la semana del ‘Orgullo gay’, junto a otros panelistas como el actor Endry Cardeño, más conocido por su personaje de Laisa.