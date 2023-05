El espectacular video de Shakira surfeando las olas de Miami

La barranquillera ha estado en eventos deportivos, sobre todo, donde ha sido la gran sensación, teniendo en cuenta que en Barcelona se cohibía aún más por la presión mediática que había. Para esta ocasión, Shakira ha sorprendido a todos luego de un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde escribió “Si no hay olas, se hacen!”. Lea aquí: Karol G es portada de la reconocida revista de moda ‘Elle’

No hay dudas que dio inicio a una nueva etapa de su vida, y así se ha podido evidenciar entonces a partir de todas las publicaciones que ha hecho. Desde partidos de la NBA, compartiendo con grandes figuras, hasta carreras de la F1. De hecho, en redes comenzó a ser vinculada con el actor estadounidense Tom Cruise, y luego cuando fue vista con el piloto británico de automovilismo Lewis Hamilton, ocurrió lo mismo. Sin embargo, todo ha quedado hasta ahí.

Tras compartir el video, los usuarios en redes han dejado sus comentarios de admiración, destacando la capacidad que tiene Shakira para sobresalir en todas las actividades que realiza.

Incluso, la cuenta oficial de Facebook en Instagram escribió “shaki could probably build a city by herself”, que en español significa “Shaki probablemente podría construir una ciudad por sí misma”. Otros, coincidieron y dejaron mensajes como “Definitivamente a veces uno cree que una situación es el fin del mundo, cuando en realidad son el principio de la vida”, “Qué admirable y multifacética eres”, “¡Todo haces bien!”, y muchos comentarios más.