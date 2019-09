¿El estreno de Bolívar le ganó a Los Reyes? Así se movió el rating

En la noche de este miércoles, los canales privados nacionales realizaron su cambio de programación en el horario de las nueve de la noche. (Lea aquí: El actor Luis Gerónimo Abreu volvió para protagonizar Bolívar)

Mientras que Caracol estrenó la esperada serie histórica ‘Bolívar, el hombre, el amante, el libertador’, RCN continúa con su fórmula de repetir telenovelas, esta vez con ‘Los Reyes’.

El resultado no fue tan bueno como se esperaba para ninguno de los dos. La repetición de ‘Yo soy Betty la fea’ logró superar los 17 puntos de teleaudiencia, mientras que ‘Los Reyes’ empezó con una teleaudiencia de 8.5 puntos, siendo el cuarto programa más visto del horario estelar de la televisión colombiana.

Se puede decir que Caracol fue el ganador, aunque se esperaba una teleaudiencia más alta. Con once puntos, ‘Bolívar’ fue el programa más visto de la noche. Además, aumentó tres puntos en el horario de las nueve de la noche, logrando un empate técnico con ‘El Desafío’, que por semanas se ha mantenido con once puntos. Así, los televidentes de Caracol, de las ocho de la noche, sencillamente no cambiaron de canal, pero ‘Bolívar’ no logró llamar a nuevos televidentes al canal.

El fin del fenómeno televisivo de ‘Yo soy Betty la fea’ incluso afectó a ‘Lady’, que RCN retransmite a las diez de la noche, que este miércoles perdió dos puntos de teleaudiencia.

Así las cosas, la gran cantidad de nuevos televidentes que ‘Betty’ había logrado convocar, que no estaban viendo los canales privados nacionales en ese horario, con el fin de esta repetición la mayoría de ellos se volvieron a ir.