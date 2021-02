El extravagante regalo con el que Andrea Valdiri sorprendió a su hija

“Un regalo para mi hermanita y para mí. Gracias Dios, gracias mami”, fue el mensaje que compartió la pequeña Isabella de 12 años, donde se le ve recibiendo su automóvil. El detalle de Valdiri con sus hijas fue tendencia en Twitter, decenas de comentarios chistosos y felicitándola se leyeron en la red social.

“Otro día en el que no soy la hija de Andrea Valdiri que recibe un carro de regalo como a los 12 años”; “La valdiri le regalo un carro a la hija de 12 años y a la que aún no ha nacido y yo que tengo 20 años ni siquiera una bicicleta tengo”; “A mi a la edad de la hija de la Valdiri me regalaban barbies , bebés y muñecos”; “Quiero acostarme a dormir y despertar siendo Isabella Valdiri”, son algunos de los que se leen.