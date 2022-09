El famoso actor colombiano que contó detalles sobre su vasectomía

En términos médicos, la vasectomía “es una cirugía para cortar los conductos deferentes, que son los que llevan los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. Después de una vasectomía, los espermatozoides no pueden salir de los testículos”.

En términos muy, pero muy prácticos, es una cirugía para no tener bebés, es una intervención quirúrgica a la que los hombres se someten cuando no quieren procrear.

“Vengo a animar a los que estén de pronto pensando en hacerse la vasectomy. Vengo a contarles más o menos cómo me fue a mí... pa’ que se animen, pa’ que se corten las chácaras y sean muy felices. Estamos en el día número dos. Me ha ido, hasta ahora, muy bien, yo creo que ya me fue muy bien”, comenzó Andrés.