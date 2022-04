El famoso cantante colombiano al que le hicieron 5 cirugías en un día

Desde ese momento lleva cinco cirugías más tratando de removerla, para evitar que llegue al tejido y al hueso, más un intenso tratamiento con antibióticos y analgésicos.

“Los dolores son muy intensos y tan fuertes que creí que no podría soportarlos, en un momento me dijeron que no me podían poner más medicamentos, que me tenía que aguantar, porque podría sufrir un paro respiratorio”, comparte Arnau, al expresar que su familia y sus amigos han sido el soporte en estos momentos tan complejos. “Ellos me ha mantenido fuerte y positivo, además de la cantidad de mensajes que me ponen los seguidores, eso me motiva mucho”.

Negativo

Dice que se hizo un curso de “dolor” intenso, que le permitió una conexión espiritual que le permitió tolerar esos momentos tan crudos.

El miércoles pasado recibió muy buenas noticias, ya que tras un cultivo que le hicieron en la herida para detectar bacterias resultó negativo y le hablaron de la posibilidad de que este fin de semana pueda ser dado de alta y regresar a su casa.

Ya está en terapias, ya puede doblar la rodilla en un ángulo de 30 grados y la herida ya la cerraron.

Hace dos días recibió el alta médica y ahora se recupera en casa.