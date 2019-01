El fuerte mensaje de Jessica Cediel a los cristianos

Desde que la presentadora Jessica Cediel anunció en sus redes sociales que fue bautizada en Miami por los líderes de la Iglesia Vertical de la Florida, ha recibido cientos de comentarios negativos por parte de varios cristianos.

Según ellos, Cediel no cumple con los parámetros de la iglesia cristiana por sus sugestivos bailes y su forma de vestir. Sin embargo, la modelo ha expresado en reiteradas oportunidades que su fe y amor por Dios es más importante que los comentarios de las personas.

En el programa “Lo Sé Todo” le preguntaron a Jessica por qué le gusta bailar y ella respondió que “es pasión, yo bailo desde pequeñita, no pretendo ser profesional, no soy profesional, no me interesa complacer a todo el mundo porque tengo claro que eso es imposible”.

Asimismo, la colombiana que está radicada en Estados Unidos presentando el reality ‘La Voz’, le envió un fuerte mensaje a todos los que la critican constantemente:

“Los que se creen cristianos, católicos o los mas santos del mundo, son los más pecadores y los que más juzgan. Cuando realmente conoces el proceso y sabes que todo se lo debes a Dios, que tu relación es con él y no con la gente, entiendes todo desde un punto de vista diferente”, puntualizó.

Con respecto a su venida a Colombia, Jessica indicó que vendrá muy pronto para trabajar en un proyecto del cual no dio más detalles.