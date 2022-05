El Gerard presenta su nuevo sencillo ‘Lío’

“Yo amo la música, fíjate que con ‘Lío’ nos pasó literal... ¡un lío!, porque la canción ya tenía aproximadamente como dos o tres meses en el estudio, pero yo he pecado con mostrársela a Dj Jac y él se emocionó bastante, tanto así que subió una publicación en la página de ‘Dancehall Time’ con la canción y cogió más o menos unas 3 mil reacciones, imagínate, tuvo como 500 compartidas en un ratito, una cosa loca... Ya la gente reconocía mi voz por ‘Tú sí’ y ‘Otra Cosa’, entonces me preguntaban en las redes sociales por la canción”, recordó el cartagenero entre risas. Le puede interesar: ‘No me vengas’, eso te dice El Gerard, J Will y Janvier

El Gerard hace parte del Colectivo Legend Effect, liderado por El Jheda. En esta oportunidad contaron con el apoyo de Frank Design, la producción por parte de Joe on the Beat y el sello High Connetion.

‘Lío’ ya cuenta con más de 164 mil reproducciones en Youtube y sigue cogiendo fuerza gracias al gran apoyo de los fanáticos de este reconocido artista.

"Me siento muy agradecido con todo mi público, en especial, con todas esas personas que siempre tienen un mensaje de apoyo a los temas que como colectivo vamos sacando, se viene mucha música para este año y, la verdad, estamos muy ansiosos por escucharlos cantar en los escenarios a nivel nacional e internacional", afirmó el toricense.

Además, dejó un sentido mensaje a todos aquellos que conocen a un artista emergente: “A las personas les digo que si tienen un pana que canta o ves que tiene talento, que tiene empuje, o sea, no te cuesta nada apoyarlo. Toda persona aquella que tenga un talento, permítanle explotarlo, porque al final de cuentas tú no sabes dónde pueda terminar mañana... Porque hubo mucha gente que a mí me hizo sentir mal antes de las canciones y que hoy no les tengo rencor, por el contrario, es bonito ver que tal vez antes no creyeron pero hoy me apoyan... Entonces eso, que le den la oportunidad de soñar a aquellas personas que quieren ser soñadores”, finalizó El Gerard.