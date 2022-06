El gran retorno de Eros Ramazzotti

El regreso de Eros Ramazzotti no podía ser de otra manera que con gran estilo y con impacto mundial. Cuatro años después de su último álbum de estudio, hoy revela el título y la fecha de lanzamiento de su nuevo y emocionante proyecto.

Una majestuosa aventura en directo que, desde septiembre de 2022 hasta mayo de 2023, traerá a Eros a algunas de las ciudades más importantes del mundo, para celebrar el viaje musical del nuevo disco en vivo por primera vez junto a su legión de fans. (Lea aquí: Sebastián Yatra, en gira y lanza “TV”)

Hoy llega la primera pieza del capítulo musical titulado “Latido infinito”, el sencillo “Ama”, que marca el regreso de uno de los artistas italianos más queridos internacionalmente. Un mensaje de amor universal, un himno a la libertad, una invitación a amar como quieras, sin límites, fronteras ni barreras, y a celebrar este sentimiento en todas sus formas y facetas. Eros Ramazzotti ha estado profundamente involucrado con cada pequeño detalle y cada paso de la producción, para una canción que ya es un éxito, lista para cantar.

“He pensado en este tour para celebrar mi nuevo álbum aún por salir. Me he involucrado totalmente en este trabajo, cuidando cada detalle y todos sus matices. En cada uno de estos conciertos hay una pequeña parte de mí y de mi historia. No veo la hora de volver a abrazar a mis fans de todo el mundo porque creo que esta es la mejor manera de afrontar este complejo momento y empezar a hacer música de nuevo juntos”, afirma Eros Ramazzotti.

“Ama” es un manifiesto de la identidad artística renovada del cantautor que ha batido récords y quien en más de 35 años de carrera ha vendido 70 millones de discos y conseguido más de 2 mil millones de reproducciones en todo el mundo.